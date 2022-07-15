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РКН ограничил доступ к сайту The Insider*

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:30

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider* по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что доступ к Theins.ru ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Теперь при попытке зайти на сайт на экране появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными издания Bellingcat* и The Insider, а также Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. В ведомстве сослались на экспертизу следователей, которые сочли, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Прошлым летом в России ужесточили ответственность за связи с нежелательными НПО. За участие в работе нежелательных организаций может грозить срок до 4 лет. За финансирование таких НПО или организацию их деятельности предусмотрены тюремные сроки до 5 лет.

*Bellingcat и The Insider включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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