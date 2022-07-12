Американская инди-рок-группа Interpol опубликовала еще один сингл с грядущего альбома «The Other Side of Make Believe». Песня получила название «Gran Hotel», ее можно послушать здесь.

Фронтмен коллектива Пол Бэнкс заявил, что лирический герой трека — человек, переживающий утрату. «„Gran Hotel“ рассказывает историю о скорби и разбитом сердце», — добавил он.