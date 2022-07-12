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Interpol опубликовали песню «Gran Hotel». Релиз новой пластинки — 15 июля

Денис Ламехов
Сегодня в 18:02

Американская инди-рок-группа Interpol опубликовала еще один сингл с грядущего альбома «The Other Side of Make Believe». Песня получила название «Gran Hotel», ее можно послушать здесь.

Фронтмен коллектива Пол Бэнкс заявил, что лирический герой трека — человек, переживающий утрату. «„Gran Hotel“ рассказывает историю о скорби и разбитом сердце», — добавил он.

Новая песня войдет в треклист «The Other Side of Make Believe» вместе с тремя другими композициями — опубликованными в апреле «Toni» и «Something Changed», а также майской «Fables». Альбом увидит свет 15 июля.

Всего на счету Interpol шесть пластинок. Самые известные из них — «Turn on the Bright Lights» (2002), «Antics» (2004) и «Our Love to Admire» (2007).

В 2019 году Пол Бэнкс дал интервью «Афише Daily»: он рассказал о записи всех альбомов группы на магнитную пленку, смене поколений музыкальных слушателей и собственном увлечении хип-хопом. Предлагаем перечитать архивный материал.

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