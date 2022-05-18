Американская инди-рок-группа Interpol опубликовала композицию «Fables», которая войдет в седьмой альбом коллектива «The Other Side of Make Believe». Послушать ее можно здесь.

«Текст, настраивающий на оптимистичный лад, и упругий бит, который навевает воспоминания о классическом ритм-н-блюзе и золотом веке хип-хопа. Это летняя песня», — рассказал фронтмен коллектива Пол Бэнкс.