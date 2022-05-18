Американская инди-рок-группа Interpol опубликовала композицию «Fables», которая войдет в седьмой альбом коллектива «The Other Side of Make Believe». Послушать ее можно здесь.
«Текст, настраивающий на оптимистичный лад, и упругий бит, который навевает воспоминания о классическом ритм-н-блюзе и золотом веке хип-хопа. Это летняя песня», — рассказал фронтмен коллектива Пол Бэнкс.
Вместе с «Fables» в треклист грядущего альбома также попадут опубликованные в апреле композиции «Toni» и «Something Changed». Релиз «The Other Side of Make Believe» запланирован на 15 июля.
Предыдущая пластинка Interpol «Marauder» увидела свет в августе 2018 года, а меньше чем через год группа выпустила мини-альбом «A Fine Mess».
Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с Полом Бэнксом, которое он дал в 2019 году в преддверии концерта Interpol в Москве.