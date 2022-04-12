Interpol показали видео на новый трек «Something Changed»

Драматургически и сюжетно это видео продолжает предыдущую работу группы под названием «Toni» . Над обоими клипами трудился режиссер Ван Альперт, раньше сотрудничавший с Post Malone и Machine Gun Kelly.

Согласно заявлению фронтмена Interpol Пола Бэнкса для журнала NME, у двух частей безымянной короткометражки вскоре выйдет продолжение. «Не переключайтесь», — заявил Бэнкс, рассказывая о развитии сюжета клипов.

«Toni» и «Something Changed» войдут в седьмой по счету альбом коллектива «The Other Side of Make-Believe». Его релиз запланирован на 15 июля. Предыдущая пластинка Interpol «Marauder» увидела свет в августе 2018 года, а меньше чем через год группа выпустила мини-альбом «A Fine Mess».

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с Полом Бэнксом, которое он дал в 2019 году в преддверии концерта Interpol в Москве.