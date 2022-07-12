Дудя* признали виновным в гей-пропаганде среди детей и оштрафовали на 120 тыс. рублей

7 июля мировой суд в Лефортово признал Юрия Дудя* виновным по второй части статьи «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Об этом сообщается в портале мировых судей Москвы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что журналиста осудили за интервью с открытым геем-акционистом Федором Павловым-Андреевичем. На судебном заседании, в котором судья Краснова назначила журналисту штраф в размере 120 тыс. рублей, Дудь не присутствовал.

В октябре 2021 года Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух интервью.

7 июля суд отклонил иск Дудя к Минюсту, признавшему его иноагентом. Представители журналиста сказали, что такой статус он получил из‑за денег от рекламы на YouTube и распространения в своих видео информации других иноагентов.

* Юрий Дудь признан Минюстом иноагентом