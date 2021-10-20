Юрия Дудя приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух интервью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Дудя признали виновным по части 1.1 статьи 6.14 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решение пока не вступило в силу, и блогер может его оспорить.
Сам Дудь на заседание не пришел. Постановление о штрафе читали в его отсутствие.
Административное дело в отношении блогера рассматривали почти три месяца. Пропаганду наркотиков усмотрели в двух его интервью — с Моргенштерном и с Ивангаем.
Дело завели после обращения в МВД Лиги безопасного интернета — околоправительственной организации, созданной с целью цензурирования рунета и возглавляемой Екатериной Мизулиной, дочерью сенатора Елены Мизулиной.
В лиге сочли, что интервью Дудя могут «оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».
В конце июля суд назначил лингвистическую экспертизу роликов блогера. Екатерина Мизулина позже заявила, что «ряд официальных экспертиз» подтвердил «факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью» Дудя.