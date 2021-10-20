Юрия Дудя приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух интервью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дудя признали виновным по части 1.1 статьи 6.14 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решение пока не вступило в силу, и блогер может его оспорить.

Сам Дудь на заседание не пришел. Постановление о штрафе читали в его отсутствие.