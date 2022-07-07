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Дудя признали иноагентом из‑за монетизации на YouTube и распространения информации других иноагентов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:20

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Юрия Дудя* к Минюсту, признавшему его СМИ-иноагентом, сообщается в его пресс-службе. Сторона журналиста рассказала, за что ему дали такой статус.

«Интерфакс» со слов представителей Дудя пишет, что журналиста признали иноагентом за получение денег от рекламы на YouTube и за распространение в интервью с Тимой Белорусских, Катериной Гордеевой и Александром Гордоном информации изданий The Insider* и «Медуза»*. В последнем случае, вероятно, имеется в виду, что он не указал их статус иноагентов.

Дудь требовал признать незаконным то, что ему не прислали уведомление о включении в реестр Минюста. Его представители настаивали на незаконности присвоения статуса и оспаривали включение в реестр ведомства.

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя 15 апреля.

* Юрий Дудь, The Insider и «Медуза» признаны в России СМИ-иноагентами.

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