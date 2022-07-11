перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка» 14:30
Пресс-материалы
В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School» 14:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в китайский Чэнду с 22 июля 13:53
Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк 13:34
Отель The Ritz-Carlton в Москве официально сменил название 13:04
В «ГЭС-2» пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo 12:09
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Москве разрабатывают проект нового диаметра D5 12:00
Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух человек 10:53
«Известия»: Минтранс рассмотрит увеличение лимита на перевозку животных в самолете до 10 килограмм 10:46
Прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз журналистов 10:07
Electrolux Professional полностью уходит из России 9:58
Sergey Semendyaev/Flickr
В Сочи закрыли все пляжи из‑за штормового предупреждения 9:39
По «Северному потоку» на 10 дней остановилась подача газа 8:57
Le Figaro: нобелевский лауреат Лех Валенса предложил сократить Россию до 50 млн жителей Вчера в 21:02
Новак Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон Вчера в 20:34
Жюльетт Бинош и Морган Фриман пытаются спасти девочку в трейлере «Райского шоссе» Вчера в 19:38
Блокировка Die Welt, петиция об однополых браках на Украине и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Вчера в 17:32
Кипр потеряет свыше 600 млн евро из‑за отсутствия российских туристов Вчера в 16:56
Хирург крикнул на корпоративе «Слава Украине!». На него составили протокол о дискредитации армии Вчера в 16:49

Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

В сети появился трейлер нового фильма Александра Сокурова «Сказка». Он опубликован в сообществе «ВКонтакте» фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», основанного Сокуровым.

«Сказка» — художественный фильм, действие которого происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный. Сам режиссер так отзывался о своей новой работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

По словам Сокурова, сбор исторических материалов (кадров хроники и документов) для работы над фильмом велся несколько лет. Для создания «особой среды действия персонажей» проводились исследования в области графики и живописи XVIII, XIX, XX веков, отметил он.

Премьера «Сказки» состоится на фестивале в Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа 2022 года. Сокуров назвал грядущую поездку на кинофестиваль «завершением своей кинематографической жизни». В апреле он отказался представлять «Сказку» на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Сокуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить