Сокуров представил трейлер своего нового фильма «Сказка»

«Сказка» — художественный фильм, действие которого происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный. Сам режиссер так отзывался о своей новой работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

По словам Сокурова, сбор исторических материалов (кадров хроники и документов) для работы над фильмом велся несколько лет. Для создания «особой среды действия персонажей» проводились исследования в области графики и живописи XVIII, XIX, XX веков, отметил он.

Премьера «Сказки» состоится на фестивале в Локарно, который пройдет с 3 по 13 августа 2022 года. Сокуров назвал грядущую поездку на кинофестиваль «завершением своей кинематографической жизни». В апреле он отказался представлять «Сказку» на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов.