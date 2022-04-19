Сокуров не повезет новый фильм в Канны, несмотря на приглашение организаторов

Российский режиссер Александр Сокуров не будет представлять фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов. Об этом сообщает НСН.

«Фильм „Сказка“ — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — пояснил режиссер.

Он считает важным показать картину молодым зрителям, отмечая и принципиальную важность участия фильма из России в международном конкурсе.

Каннский кинофестиваль в этом году не будет принимать российскую делегацию из‑за «военной операции» на Украине. Однако «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники писал, что организаторы готовы рассматривать заявки Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева «вне зависимости от политической обстановки».

Недавно стало известно, что в основную программу Каннского фестиваля попал фильм Серебренникова «Жена Чайковского». Сокуров пару недель назад признавался, что планирует заявить «Сказку» в Канны, но не уверен, что фильм понравится отборочной комиссии.