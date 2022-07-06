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Фильм Александра Сокурова «Сказка» вошел в основную программу кинофестиваля в Локарно

Денис Ламехов
Сегодня в 15:06

Новая лента российского режиссера Александра Сокурова «Сказка» вошла в основной конкурс Международного кинофестиваля в Локарно. Сообщение об этом появилось на сайте мероприятия.

Смотр пройдет с 3 по 13 августа 2022 года, точная дата показа картины Сокурова пока не раскрывается. Сам он так отзывался о своей новой работе: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, все — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

Режиссер назвал грядущую поездку на кинофестиваль в Локарно «завершением своей кинематографической жизни». В апреле он отказался представлять «Сказку» на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов.

«Фильм „Сказка“ — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — заявил тогда режиссер.

Фестиваль в Локарно проводится ежегодно с 1946 года. Его принято считать четвертым по значимости киносмотром в Европе после Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей.

На счету Сокурова более пяти десятков художественных и документальных лент. Одни из самых известных — «Молох» (1999), «Телец» (2001), «Русский ковчег» (2002), «Отец и сын» (2003).

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