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«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием «Биг Спешл»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:26
Обновлено сегодня в 16:58:

«Биг Тейсти» вернется в бывшие McDonald’s в Москве и Подмосковье 25 июня под названием «Биг Спешл». Об этом пишут РИА «Новости».

«Биг Тейсти» вернется в меню ресторанов «Вкусно и точка» под новым названием, «Биг Мак» и «Макфлури» могут вернуться с измененным рецептом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Собеседник агентства уточнил, что пока возвращение «Биг Мака» и «Макфлури» только обсуждается.

12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «Макфлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.

Так, в меню появились чизбургер и двойной чизбургер, бургеры «Гранд» и «Двойной гранд», «Гранд делюкс», фишбургер, картофель фри, пирожки, наггетсы, креветки, куриные крылышки, а также мороженое с тремя начинками. Кроме того, в ресторанах сети осталось утреннее меню.

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