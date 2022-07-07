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Врио ректора РАНХиГС назначен проректор Максим Назаров

Виктория Шанина
Сегодня в 16:45

Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова. Он заменит Владимира Мау, арестованного 5 июля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу академии.

«Приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все внутренние процессы в вузе продолжаются.

5 июля Владимира Мау арестовали по обвинениям по двум эпизодам хищения бюджетных средств.

Первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. Мау, бывшего замминистра Марину Ракову и заместителя гендиректора ФГАУ Евгения Закова по нему обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.

Кроме того, следователи планируют привлечь Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду. Предполагается, что он связан с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении проекта «Образование» на общую сумму около 20 млн рублей.

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