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Ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам хищения бюджетных средств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый эпизод связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. Мау, бывшего замминистра Марину Ракову и заместителя гендиректора ФГАУ Евгения Закова по нему обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.

Кроме того, следователи планируют привлечь Владимира Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду. Предполагается, что он связан с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении проекта «Образование» на общую сумму около 20 млн рублей.

«Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

13 июня в кабинете Мау в РАНХиГС и у него дома прошли обыски. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, ректор подал апелляцию на это решение. Мау грозит до десяти лет тюрьмы.

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