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Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвиняют в хищении денег вуза. Он задержан

Семён Гудошников
Сегодня в 15:04

Силовики задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.

МВД подтвердило задержание Мау. В ведомстве заявили, что ректору РАНХиГС предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

«Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО „Московская высшая школа социальных и экономических наук“ Сергея Зуева и других лиц», — сказано в сообщении.

У ректора РАНХиГС и сотрудников вуза в Москве проведены обыски, следственные действия в отношении них продолжаются.

В пресс-службе Тверского суда сообщили, что материалы дела в отношении Мау поступили к ним. Следствие запросило для него домашний арест.

О деле экс-замминистра Марины Раковой стало известно осенью 2021 года. Фигурантами по нему проходят несколько человек, включая мужа Раковой Артура Стеценко, коллег Евгения Зака и Максима Инкина, бывшего исполнительного директора «Шанинки» и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко. Все они, кроме последней, арестованы. Корниенко объявлена в федеральный розыск.

По версии следствия, фигуранты в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Контракты были заключены Фондом развития новых форм образования (это 100%-ная «дочка» Минпросвещения, которым тогда руководила Ракова) и «Шанинкой».

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