Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании

Американская компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России местной компании. Об этом сообщается на ее сайте.

«Компания находится на продвинутой стадии переговоров о передаче ресторанов KFC, операционной системы и прав на франшизу, в том числе сети ресторанов франшизы, местному оператору», — заявили в Yum! Brands.

В прошлом месяце местный оператор вступил в права собственности на сеть ресторанов Pizza Hut и начал ребрендинг.

В России по состоянию на август 2021 года были открыты 1000 ресторанов KFC, большинство работают по франшизе. Самой компании Yum! Brands принадлежат 70 заведений в стране.

В марте Yum! Brands приостановила инвестиции и развитие в России, а также закрыла те 70 ресторанов.