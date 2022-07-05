перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Агентство «Москва»
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию 18:31
Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта 17:52
«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами 17:23
Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций 17:22
В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс 17:17
Maxime Lebrun/Unsplash
Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании 17:14
Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана 16:45
Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России 16:45
Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией» 15:58
Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде 15:57
Пресс-материалы
«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках 15:11
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» 15:02
The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории 14:52
Ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества 14:10
Госдума разрешила создать банк экстремистских материалов 13:58
Слабоалкогольные коктейли стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России 12:59
Chris_Chow/Unsplash
Главная лига бейсбола планирует внедрить роботов-рефери в 2024 году 12:26
В клубе «16 тонн» выступит электронный дуэт Alampa 11:52
Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса 10:59
Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру 10:46

Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:14

Американская компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России местной компании. Об этом сообщается на ее сайте.

«Компания находится на продвинутой стадии переговоров о передаче ресторанов KFC, операционной системы и прав на франшизу, в том числе сети ресторанов франшизы, местному оператору», — заявили в Yum! Brands.

В прошлом месяце местный оператор вступил в права собственности на сеть ресторанов Pizza Hut и начал ребрендинг.

В России по состоянию на август 2021 года были открыты 1000 ресторанов KFC, большинство работают по франшизе. Самой компании Yum! Brands принадлежат 70 заведений в стране.

В марте Yum! Brands приостановила инвестиции и развитие в России, а также закрыла те 70 ресторанов.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
джаз
Hot Havana Orchestra
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить