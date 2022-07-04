LEGO, BMW и Siemens включат в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта брендами Siemens, BMW и LEGO. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава министерства Денис Мантуров рассказал, что не так давно в Минюст поступил откорректированный перечень. Из него были исключены компании, которые продолжают поставлять свою продукцию на российский рынок. Среди них — Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления), Duracell (батареи, аккумуляторы), Merries (средства детской гигиены) и другие.

«Всего иностранных компаний в России зарегистрировано около 25 тысяч, покинули наш рынок примерно 150 компаний. Что это — посчитайте в процентном отношении», — подчеркнул Мантуров, комментируя текущую ситуацию на российском рынке.

28 июня Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт. Согласно ему, товары, внесенные в утвержденный правительством перечень, можно легально ввозить в Россию даже без согласия правообладателей.

7 мая вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Среди них — смартфоны и техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили и запчасти Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, Bugatti, бытовая техника Miele, Siemens, Philips, одежда и обувь вне зависимости от бренда, игровые приставки Xbox, PlayStation, Nintendo и другая продукция.