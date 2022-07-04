В России стало меньше компаний с удаленкой

В России за три месяца уменьшилось количество компаний с удаленкой в два раза. Об этом говорят результаты опроса Superjob, которыми поделился РБК.

В конце марта в каждой четвертой компании сотрудники работали дистанционно, в марте — в каждой шестой. На сегодняшний день только в 11% действует удаленка: в Москве — 15%, в Петербурге — 13%, в регионах такой способ работы сохранился в 7% компаний.

Из опроса следует, что на удаленке чаще остальных работают программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. Из офиса работают дизайнеры, сотрудники кол-центров и экономические работники.

В 2020 году работать удаленно хотели бы 41% россиян, вынужденно перешедших на такой режим в разгар пандемии. При этом женщин с таким желанием было больше, чем мужчин.