Число желающих остаться на удаленке навсегда увеличилось вдвое с апреля

Работать удаленно и после окончания пандемии хотели бы 41% россиян, вынужденно перешедших на такой режим весной. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков Superjob, передает ТАСС.

Среди женщин желание трудиться из дома более распространено: 46% против 36% среди мужчин. В апреле на дистанционку перейти полностью хотели только 19%.

Работать из дома начинает все больше сотрудников российских компаний. В октябре удаленную работу практиковали 37% работодателей, и в декабре их стало уже 51%. Больше всего люди работают дистанционно в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).

36% респондентов заявили, что дома им удается работать лучше, чем в офисе. Столько же людей отметили, что одинаково эффективно трудятся и там, и там. 17% подчеркнули, что удаленно работают хуже.

Ранее исследование компании МТС показало, что рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из‑за удаленки. При этом москвичи стали также больше спать — до 7 часов 25 минут. Прежде они ложились спать позже и вставали раньше примерно на полчаса.