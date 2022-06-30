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Jeembo представит новый альбом на «Плюс Даче». В сопровождении постановки Федора Елютина

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26

8 июля на «Плюс Даче» в московском парке Горького российский хип-хоп-исполнитель Jeembo представит новый альбом «M.I.A.». Концерт пройдет в сопровождении авторской постановки, за которую отвечает импресарио Федор Елютин, рассказали «Афише Daily» представители площадки.

«Премьера в тишине» начнется с того, что каждый из 200 гостей «Плюс Дачи» получит наушники для индивидуального погружения в треки Jeembo. Прослушивание песен будет сопровождаться медитативной хореографией перформеров на сцене. Гости вечера по авторской задумке должны будут соблюдать черно-белый дресс-код, поддерживающий общий тон альбома и постановки.

«Все треки нового альбома звучат как самостоятельные композиции, но при этом формируют общую концепцию. „M.I.A.“ — это выход человеческой силы и агрессии, наложенной на мощный современный звук», — поделился Jeembo.

Перформанс продолжит программу «Яндекс Музыки» на «Плюс Даче», где каждое новое событие создается музыкантами вместе с режиссерами и отражает стиль артистов. На стриминговых площадках новый альбом Jeembo появится лишь через неделю после ивента.

Ранее на «Плюс Даче» Антоха MC при участии режиссера Юрия Квятковского презентовал мини-альбом «Летний», а Алена Швец 1 июля исполнит новую песню, которая станет частью постановки Дарьи Прибищук о влюбленности и цветах.

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