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Антоха MC представит новый миниальбом на «Плюс Даче» в Парке Горького

Денис Ламехов
Сегодня в 11:26

Сервис «Яндекс Музыка» анонсировал программу событий проекта «Плюс дача» в Парке Горького — в нее войдут концерты и другие культурные события.

Музыкальную часть 9 июня откроет Антоха MC — он представит мини-альбом и перфоманс, подготовленный совместно с театральным режиссером Юрием Квятковским. В новый EP войдут четыре композиции.

В августе можно будет попасть на выступления новых музыкантов, отобранных командами Studio 21, «Родного Звука» и других местных музыкальных сообществ. В конце лета на площадке состоится концерт певицы Сюзанны, в который будут интегрированы элементы пластического театра.

События образовательной сцены подготовлены вместе с сервисом по продвижению артистов BandLink — его команда отбирала музыкальных экспертов. 16 июня этот раздел откроется рассказом преподавателя саунд-дизайна Андриеша Гандрабура о создании электронных хитов.

Также в рамках «Плюс дачи» запланирована книжная программа — ее откроют совместным с издательством «Эксмо» мероприятием, посвященным литературе «молодых взрослых». В июле на площадке пройдут фан-встречи по фэнтези-саге Веры Камши «Этерна» и рассказам Александра Цыпкина, а также еще ряд событий.

Вход на все мероприятия для подписчиков «Плюса» бесплатный. Те, у кого нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом или заранее.

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