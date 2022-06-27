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Алена Швец представит новый трек на «Плюс Даче» в парке Горького

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:49

1 июля певица Алена Швец и режиссер Дарья Прибищук представят совместный перформанс, посвященный циклу жизни цветка и первой влюбленности.

В этот день артистка исполнит уже знакомые треки со студийных альбомов «Яд» и «Противоядие». Кроме того, на сцене впервые прозвучит новая песня «Герда», релиз которой состоится на аудиостримингах 14 июля.

«Герда» вдохновлена знаменитой сказкой Ханса Кристиана Андерсена, которую мама часто читала мне на ночь в детстве. В ней, как и в треке, очень романтичный, красивый и метафоричный сюжет», — рассказала Швец.

Она также подчеркнула, что «Герда» стала своего рода продолжением трека «Первое свидание».

Выступление Алены Швец станет вторым событием музыкальной программы «Яндекс Музыки», ранее на площадке выступал Антоха МС. Вход на все мероприятия для подписчиков «Плюса» бесплатный. Те, у кого нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом или заранее.

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