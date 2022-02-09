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Главу научной лаборатории РАНХиГС объявили в федеральный розыск

Виктория Шанина
Сегодня в 15:35

Главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в федеральный розыск. Она проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Корниенко обвиняется по части 4 статьи 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до десяти лет.

По версии следствия, как пишет ТАСС, обвиняемая причастна к хищению 20 млн рублей из бюджетных средств. Корниенко занималась обналичиванием средств, утверждает следствие.

Марину Ракову арестовали 7 октября. Ее обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. В качестве подрядчика в деле фигурирует Московская школа социальных и экономических наук.

По делу Раковой арестованы еще пять человек: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, бывший исполнительный директор «Шанинки» и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, а также ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

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