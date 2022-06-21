Пригожин предложил провести аналог «Евровидения» в Крыму. Его поддержали в администрации Ялты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил создать в Крыму аналог «Евровидения», в котором могли бы участвовать все страны, включая США. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Пригожина, он знает, как сделать, «чтобы все европейцы и американцы приняли участие в конкурсе», поскольку у него «есть опыт». «На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен», — считает он.

Продюсер подчеркнул, что у него есть мысли насчет конкурса, но конкретных планов пока нет.

Пригожина поддержала глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, Ялта — «настоящая фестивальная столица нашей родины», которая «зажгла множество звезд отечественной эстрады».

«Нам нужен честный конкурс! Открытый для всех стран мира! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось „Евровидение“, но давно перестало быть», — написала она в своем телеграм-канале «❤️ Янина ПаVленко | Ялта☀️».

В 2022 году Россию исключили из «Евровидения» из‑за военной операции на Украине. На конкурсе победила украинская группа Kalush Orkestra с песней «Stefania».

Проведение конкурса в следующем году в Украине под вопросом — Европейский вещательный союз считает, что из‑за продолжающей «спецоперации» нельзя будет гарантировать безопасность для организаторов, зрителей и участников. «Евровидение-2023» могут передать Великобритании, певец из которой занял второе место.