Little Big сняли антивоенный клип «Generation Cancellation». Группа уехала в Лос-Анджелес

Группа Little Big опубликовала антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». В описании к видео артисты призвали остановить военные действия на территории Украины.

«Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны», — написали музыканты на английском и русском языках.

Авторы клипа попытались показать устройство всего мира и отдельно взятой страны, которое приводит к ударам ракетами по жилым домам. В конце ролика некий жадный до денег политик нажимает красную кнопку — и солисты группы Илья Прусикин и Софья Таюрская предстают в образах Адама и Евы.