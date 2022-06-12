McDonald’s в России переименовали во «Вкусно и точка». Меню сохранилось

McDonald’s в России получил новое название «Вкусно и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал он.

Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «Мак», а также «Мак Флури» и «БигМак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.

Так, в меню появились «Чизбургер» и «Двойной Чизбургер», бургеры «Гранд» и «Двойной Гранд», «Гранд Делюкс», «Фиш Бургер», картофель фри, пирожки, наггетсы, креветки, куриные крылышки, а также мороженое с тремя начинками. Кроме того, в ресторанах сети осталось утреннее меню.