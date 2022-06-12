McDonald’s в России переименовали во «Вкусно и точка». Меню сохранилось

McDonald’s в России получил новое название «Вкусно и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.
«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал он.
Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «Мак», а также «Мак Флури» и «БигМак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.
Так, в меню появились «Чизбургер» и «Двойной Чизбургер», бургеры «Гранд» и «Двойной Гранд», «Гранд Делюкс», «Фиш Бургер», картофель фри, пирожки, наггетсы, креветки, куриные крылышки, а также мороженое с тремя начинками. Кроме того, в ресторанах сети осталось утреннее меню.
В категории еды цены варьируются от 39 рублей за вафельный рожок до 248 рублей за «Двойной Гранд». В напитках цены начинаются от 55 рублей за чай до 109 за кофе-глясе.
Владелец сети Александр Говор подчеркнул, что франчайзи McDonald’s в России приостановили свою работу. По его словам, они могут войти в новый бренд «Вкусно и точка».
McDonald’s объявил об окончательном уходе из России в середине мая. Свой российский бизнес (а это 850 заведений в 62 регионах страны) компания продала новокузнецкому предпринимателю Александру Говору — владельцу компании «Гид», которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири.
В конце мая стало известно, что McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня. Первым, как сообщалось, должен заработать ресторан на «Пушкинской» в Москве.