Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом

Евросоюз вместе с НАТО «собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны против России». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким‑то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе», — цитирует его слова «Интерфакс».

Лавров также сравнил действия НАТО и ЕС с поведением Третьего рейха в начале Второй мировой. «Это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза», — сказал он.

При этом министр отметил, что развитие отношений Молдавии и Украины с ЕС не создает рисков для России. «Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких‑либо угроз и рисков», — сказал Лавров.

Вместе с тем, по его словам, Россия отдает себе отчет, что «Евросоюз за последние несколько лет очень сильно эволюционировал» в сторону обретения «агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего русофобской подоплеки».

Ранее Евросовет предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. На ПМЭФ Владимир Путин говорил, что Россия не против интеграции Украины в Евросоюз.