Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз

В рамках пленарного заседания на ПМЭФ-2022 Владимир Путин высказался о возможном вступлении Украины в Европейский союз. Его слова передает «Интерфакс».

«ЕС не является военной организацией, политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, здесь наша позиция последовательна, понятна. Мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет», — заявил Путин.

Сегодня, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Европейский союз. Для переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий.

Среди них — реформа по усилению судебной системы, борьба с коррупцией и деолигархизация. Такие же рекомендации даны Молдавии.