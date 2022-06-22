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Вера Богданова и Сергей Беляков вошли в длинный список литературной премии «Ясная Поляна»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:17

Жюри премии «Ясная Поляна» объявило длинный список номинации «Современная русская проза». Он появился на сайте проекта.

В лонг-лист вошли:

1.⠀Анастасия Астафьева «Для особого случая»
2. Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»
3. Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»
4. Тимур Валитов «Угловая комната»
5. Андрей Волос «Мешалда»
6. Алла Горбунова «Лето»
7. Дмитрий Данилов «Саша, привет!»
8. Андрей Дмитриев «Этот берег»
9. Людмила Дюбург «Эспер»
10. Борис Евсеев «Раб небесный»
11. Олег Ермаков «Родник Олафа»
12. Канта Ибрагимов «Маршал»
13. Александр Иличевский «Исландия»
14. Сергей Кубрин «Виноватых бьют»
15. Артем Ляхович «Логово змиево»
16. Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»
17. Анна Матвеева «Каждые сто лет»
18. Борис Минаев «Площадь Борьбы»
19. Марина Москвина «Три стороны камня»
20. Евгения Некрасова «Кожа»
21. Даниэль Орлов «Время рискованного земледелия»
22. Марина Письменюк «Лабиринт из черемухи»
23. Валерий Попов «Любовь эпохи ковида»
24. Евгений Попов, Михаил Гундарин «Фазиль»
25. Олег Рябов «Позови меня, Ветлуга»
26. София Синицкая «Хроника Горбатого»
27. Александр Снегирев «Плохая жена хорошего мужа»
28. Андрей Убогий «Красная зона»
29. Андрей Филимонов «Пляс нигде»
30. Ислам Ханипаев «Типа я»
31. Алла Хемлин «Интересная Фаина»
32. Иван Шипнигов «Стрим»
33. Сахиб Шихмирзаева «В ритме гор»
34. Лена Элтанг «Радин»
35. Кирилл Рябов «Фашисты»
36. Татьяна Замировская «Смерти.net»
37. Денис Соболев «Воскрешение»

Организаторы уточнили, что романы «Смерти.net» Татьяны Замировской и «Фашисты» Кирилла Рябова были добавлены в список рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников Школы критики имени Валентина Курбатова — создатели премии создали ее вместе с музеем-усадьбой Льва Толстого. Группа трудилась над составлением лонг-листа совместно с жюри.

Общий размер призового фонда «Ясной Поляны» составляет 6,7 млн рублей. Лауреат премии в категории, посвященной русской прозе, получит 3 млн рублей. В 2021 году жюри признало лучшим Германа Садулаева и его книгу «Готские письма».

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