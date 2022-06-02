Гузель Яхина и Павел Басинский вошли в шорт-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов «Большой книги» объявил шорт-лист 17-го сезона литературной премии — в него вошли произведения десяти авторов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В перечень попали:

— Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»;

— Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»;

— Алексей Варламов «Имя Розанова»;

— Дмитрий Данилов «Саша, привет!»;

— Олег Ермаков «Родник Олафа»;

— Руслан Козлов «Stabat Mater»;

— Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»;

— Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником»;

— София Синицкая «Хроника Горбатого»;

— Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд».

Так, из длинного списка в короткий не перекочевали, например, роман Дмитрия Быкова «Истребитель» и работа Дмитрия Глуховского «Пост». Лауреатов «Большой книги» объявят в декабре, тогда же пройдет церемония награждения.

1 июля на сервисе LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев каждый пользователь сможет отдать свой голос за понравившуюся работу — имя победителя также назовут на декабрьской церемонии.

В 2021 году премию «Большая книга» получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин». Второе место в перечне главных книг заняло произведение Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений», третье — работа Виктора Ремизова «Вечная мерзлота», посвященная строительству Трансполярной железной дороги. Приз читательских симпатий достался роману Наринэ Абгарян «Симон».