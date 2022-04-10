История разворачивается в трех временных плоскостях: конце девяностых, начале нулевых и десятых. Странненькая Женя проживает свою грустную жизнь, стараясь угождать всем вокруг: родителям, родственникам, обществу. Сопротивляться немыслимо, ибо так принято в постсоветском обществе — молчи, скрывайся и таи. Взрослым виднее, даже если они неуместно шутят о твоей груди или об интеллектуальных способностях — кто ты такая, чтобы возмущаться?

Но в шестнадцать лет Женю с головой захлестывает губительная страсть к парню, который еще в детстве лазил с ней по деревьям и разговаривал о мультиках. Чувство взаимно. Выросшие в нелюбви и непонимании, Илья и Женя дороги друг другу тем, что пережили и выстрадали. И все могло бы быть хорошо (очередная история юношеской любви, подумаешь, мало ли таких), если бы не одно «но»: Илья — ее двоюродный брат.

Когда правда всплывает, все вокруг только и говорят, что об инцесте, не желая разбираться в ситуации. Вину за нарушение общественных норм, конечно, возлагают на женщину — так уж повелось со времен Адама. Возмездие страшно: после короткого, тайного счастья следует изгнание из рая и вечный «стыд-да-срам», выжигающий будущее дотла.

Никакого будущего у героев и нет. Выросшая Женя глушит боль алкоголем и связывается с абьюзерами, пьющими из нее последние силы. Выросший Илья влачит жалкое существование, пытаясь соответствовать статусу супруга и отца, и мучается от рецидивов любви, оставленной в прошлом. А младшая сестра Ильи, раскрывшая тайну порочной связи, потому что влюблена в Женю сама, наказывает себя мужчинами и в итоге свяжется с подонком, жизнь с которым станет настоящим кошмаром.