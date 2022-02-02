Partiboi69 и Ellen Allien: Signal объявил первую волну артистов

Signal объявил первый состав артистов фестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В лайнапе — Ellen Allien, Evan Baggs, Coucou Chloé, Ion Ludwig, Bruce, Partiboi69, IC3PEAK, Buttechno и Vlada. В ближайшее время организаторы пообещали раскрыть подробности лайнапов сцен и объявить новых артистов.

Фестиваль пройдет с 18 по 21 августа в Николе-Ленивце. Стандартный билет на четыре дня стоит 8700 рублей, на четырех человек — 32,6 тыс. рублей.

19–22 августа 2021 года Signal отпраздновал свое пятилетие. Ивент собрал 15 тыс. гостей и 130 артистов, которые выступали на пяти сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow, новой Rodnya и площадке-галерее WIP.