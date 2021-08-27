Четыре дня, 130 артистов, 15 тыс. гостей: как прошел юбилейный Signal

В Никола-Ленивце отпраздновал свое пятилетие фестиваль электронной музыки Signal. В этом году он длился четыре дня — с 19 по 22 августа. Организаторы феста рассказали «Афише Daily», как это было. Ивент собрал 15 тыс. гостей и 130 артистов, которые выступали на пяти сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow, новой Rodnya и площадке-галерее WIP. Билеты были распроданы еще до его старта.

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Открыл фестиваль лайв от восьми участников Signal Music Residency, отобранных кураторами Андреем Антонцом (OID) и Антоном Минцем. В течение недели они работали в «Башмет-центре», чтобы подготовить совместный перформанс и аудиовизуальную инсталляцию с генеративной графикой. Над последней участники трудились вместе с дуэтом медиахудожников Stain (Александра Гаврилова и Сергей Титов).

Первый день фестиваля прошел на двух сценах — Möbius и Prizma. Самыми заметными стали выступления резидентки Berghain с российскими корнями Dr. Rubinstein, которая наконец смогла лично посетить Signal, и итальянца Francesco Del Garda. К пятнице фестиваль уже побил прошлый рекорд посещаемости — 13 тыс. человек. К субботе прибавилось еще 2000 гостей, а на въезде образовались огромные пробки. И неудивительно: впереди была первая полноценная ночь фестиваля, музыкальная программа которой охватила все пять сцен и новую площадку WIP.

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Вечер начался с саб-ивента «Радуги», которая заняла легендарное место Никола-Ленивца — «Ротонду» Бродского. Одновременно у WIP со своим шоукейсом выступили Studio21, а участники Signal Music Residency отыграли еще один лайв. Следом открылись сцены Meadow с большой лайв-программой, Rodnya, где был припаркован знаменитый фургон WoodPunk (с него выступили резиденты «Рабицы»), и, конечно, главная сцена — Signal Stage. На последнюю поднялись бруклинский продюсер Aurora Halal, восходящая звезда техно-сцены из Ливана Nur Jaber и Nikita Zabelin. Утро на переполненных танцполах аудитория встречала с Roots United на Möbius и Popoff Kitchen на Prizma.

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Хедлайнером главной фестивальной ночи — с субботы на воскресенье — стала Нина Кравиц. Она прилетела на выступление на вертолете и играла на Signal Stage до самого рассвета. Сцена была заполнена до отказа многотысячной толпой.

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На Meadow играли Summer of Haze вместе с Chernoburkv, «Аигел», Youra (новый проект экс-участника группы «Грибы» Юрия Бардаша) и Shortparis — они начали выступление на воздушном шаре, который парил над акустической поляной. Новая сцена Rodnya стала ностальгическим порталом в прошлое. Ее собрали из элементов той самой крыши Artplay, которую перевезли в Никола-Ленивец. Площадка приняла четыре танцевальных саб-ивента: Nervmusic, WoodPunk, «Рабы рабицы», WoodBreak c резидентами The DIP и «Изич».

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В параллельной программе Signal выступили множество промогрупп, дружественных фесту. Помимо уже названных это The Volks, Roots United, Odyssey x Radi Mira I Lubvi, System 108 и Esthetic Joys. А еще на фестивале были Nicolas Lutz, Sonja Moonear, Easter, Elena Sizova, Philipp Gorbachev, Simple Symmetry, Sofia Rodina, Bejenec. Не обошлось и без премьер — Ева Гурари презентовала свой сольный проект Mirèle, а Vladislav Delay отыграл лайв совместно с медиаартистом AGF.

Signal не ограничивался выступлениями артистов. Все время на нем работала арт-резиденция от творческого объединения WIP. Ее основное пространство функционировало как зона отдыха с коктейль-баром, кинопоказами и музыкальной программой. Художники Павлик Кузнецов, Алина Виноградова, Дарья Пасечник, Ринат Мустафин и Сартек создавали в студиях резиденции свои работы. А еще на фестивале можно было посмотреть на архитектурные и арт-объекты. Центральной инсталляцией стала 50-метровая медиабашня «Contact», созданная Signal вместе с Sila Sveta. Она транслировала в космос фразы и изображения, автором которых мог стать любой посетитель ивента.

Башня «Contact» © Пресс-материалы

Четыре арт-объекта создали победители традиционного арт-кола, который проходил в категориях Nature Lifecycle, Connect, Pathway, Hideout. Благодаря ним на фестивале можно было отдохнуть в «Мягком уголке» из сена, попасть внутрь гигантских счетов «1/10 000», пройтись внутри «Горизонтального маяка» и забраться на вершину «Pyramis», созданной в виде усеченной пирамиды.