Четыре дня, 130 артистов, 15 тыс. гостей: как прошел юбилейный Signal

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Министерство просвещения разрабатывает единое расписание для школ 16:16
Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его 16:06
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил полную программу 15:43
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала 14:52
Домашняя паста, рынок и пинг-понг: в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы» 14:43
Тиллю Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер. Его продюсеру грозит депортация Обновлено в 14:16
В центре Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов. Задержаны почти 50 человек 13:59
Регулятор США намерен взыскать 200 тыс. долларов со Стивена Сигала, проживающего в России 13:02
Росстат: в июле умерли больше 50 тыс. россиян с COVID-19 — это максимум за всю пандемию
Росстат: в июле умерли больше 50 тыс. россиян с COVID-19 — это максимум за всю пандемию 12:54
В России выявили 19 492 случая коронавируса за сутки 11:54
Билайн открыл бесплатную горячую линию для участников благотворительной акции «Дети вместо цветов» 11:36
Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Его признали больше не представляющим угрозы 11:20
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют главные роли в комедии от Netflix
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют главные роли в комедии от Netflix 9:02
Джейсон Стэтем снимется в триллере «Пчеловод». Его сценарий напишет Курт Уиммер 2:12
Ханс Циммер написал гимн футбольного клуба «Краснодар». Он — автор музыки к фильму «Гладиатор» 1:41
Мэр Москвы заявил, что скульптура «Большая глина № 4» через девять месяцев появится в другом городе 1:03
Джордж Мартин спродюсирует короткометражный фильм «Ночь Кутеров» 0:22
Кадр из сериала «Американский вандал» Создатели «Американского вандала» снимут комедийный сериал про команду из игры League of Legends
Создатели «Американского вандала» снимут комедийный сериал про команду из игры League of Legends Вчера в 23:16
Лондонский школьник заработал 400 тыс. долларов на продаже NFT эмодзи с китами Вчера в 22:50
Росстат: за семь месяцев естественная убыль населения выросла на 62% Вчера в 21:54
Отключить рекламу

Четыре дня, 130 артистов, 15 тыс. гостей: как прошел юбилейный Signal

Семён Гудошников
Вчера в 21:19

В Никола-Ленивце отпраздновал свое пятилетие фестиваль электронной музыки Signal. В этом году он длился четыре дня — с 19 по 22 августа. Организаторы феста рассказали «Афише Daily», как это было.

Ивент собрал 15 тыс. гостей и 130 артистов, которые выступали на пяти сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow, новой Rodnya и площадке-галерее WIP. Билеты были распроданы еще до его старта.

© Пресс-материалы

Открыл фестиваль лайв от восьми участников Signal Music Residency, отобранных кураторами Андреем Антонцом (OID) и Антоном Минцем. В течение недели они работали в «Башмет-центре», чтобы подготовить совместный перформанс и аудиовизуальную инсталляцию с генеративной графикой. Над последней участники трудились вместе с дуэтом медиахудожников Stain (Александра Гаврилова и Сергей Титов).

Первый день фестиваля прошел на двух сценах — Möbius и Prizma. Самыми заметными стали выступления резидентки Berghain с российскими корнями Dr. Rubinstein, которая наконец смогла лично посетить Signal, и итальянца Francesco Del Garda.

К пятнице фестиваль уже побил прошлый рекорд посещаемости — 13 тыс. человек. К субботе прибавилось еще 2000 гостей, а на въезде образовались огромные пробки. И неудивительно: впереди была первая полноценная ночь фестиваля, музыкальная программа которой охватила все пять сцен и новую площадку WIP.

© Пресс-материалы
1 из 3
© Пресс-материалы
2 из 3
© Пресс-материалы
3 из 3

Вечер начался с саб-ивента «Радуги», которая заняла легендарное место Никола-Ленивца — «Ротонду» Бродского. Одновременно у WIP со своим шоукейсом выступили Studio21, а участники Signal Music Residency отыграли еще один лайв.

Следом открылись сцены Meadow с большой лайв-программой, Rodnya, где был припаркован знаменитый фургон WoodPunk (с него выступили резиденты «Рабицы»), и, конечно, главная сцена — Signal Stage. На последнюю поднялись бруклинский продюсер Aurora Halal, восходящая звезда техно-сцены из Ливана Nur Jaber и Nikita Zabelin. Утро на переполненных танцполах аудитория встречала с Roots United на Möbius и Popoff Kitchen на Prizma.

© Пресс-материалы

Хедлайнером главной фестивальной ночи — с субботы на воскресенье — стала Нина Кравиц. Она прилетела на выступление на вертолете и играла на Signal Stage до самого рассвета. Сцена была заполнена до отказа многотысячной толпой.

© Пресс-материалы

На Meadow играли Summer of Haze вместе с Chernoburkv, «Аигел», Youra (новый проект экс-участника группы «Грибы» Юрия Бардаша) и Shortparis — они начали выступление на воздушном шаре, который парил над акустической поляной.

Новая сцена Rodnya стала ностальгическим порталом в прошлое. Ее собрали из элементов той самой крыши Artplay, которую перевезли в Никола-Ленивец. Площадка приняла четыре танцевальных саб-ивента: Nervmusic, WoodPunk, «Рабы рабицы», WoodBreak c резидентами The DIP и «Изич».

© Пресс-материалы

В параллельной программе Signal выступили множество промогрупп, дружественных фесту. Помимо уже названных это The Volks, Roots United, Odyssey x Radi Mira I Lubvi, System 108 и Esthetic Joys.

А еще на фестивале были Nicolas Lutz, Sonja Moonear, Easter, Elena Sizova, Philipp Gorbachev, Simple Symmetry, Sofia Rodina, Bejenec. Не обошлось и без премьер — Ева Гурари презентовала свой сольный проект Mirèle, а Vladislav Delay отыграл лайв совместно с медиаартистом AGF.

Signal не ограничивался выступлениями артистов. Все время на нем работала арт-резиденция от творческого объединения WIP. Ее основное пространство функционировало как зона отдыха с коктейль-баром, кинопоказами и музыкальной программой. Художники Павлик Кузнецов, Алина Виноградова, Дарья Пасечник, Ринат Мустафин и Сартек создавали в студиях резиденции свои работы.

А еще на фестивале можно было посмотреть на архитектурные и арт-объекты. Центральной инсталляцией стала 50-метровая медиабашня «Contact», созданная Signal вместе с Sila Sveta. Она транслировала в космос фразы и изображения, автором которых мог стать любой посетитель ивента.

Башня «Contact»
Башня «Contact»
© Пресс-материалы

Четыре арт-объекта создали победители традиционного арт-кола, который проходил в категориях Nature Lifecycle, Connect, Pathway, Hideout. Благодаря ним на фестивале можно было отдохнуть в «Мягком уголке» из сена, попасть внутрь гигантских счетов «1/10 000», пройтись внутри «Горизонтального маяка» и забраться на вершину «Pyramis», созданной в виде усеченной пирамиды.

На Signal при поддержке Российского экологического оператора был организован раздельный сбор мусора. По окончанию ивента с него вывезли более 400 кубометров твердых отходов, которые отправят на сортировку, а полезные фракции — на переработку.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Александра Гаврилова
Сергей Титов
Юрий Бардаш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить