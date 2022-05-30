Москвичам предложили выбрать название площади возле посольства США. Три варианта связаны с ДНР и ЛНР

На сайте проекта «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия безымянной территории возле посольства США в Москве. Проголосовать москвичи могут по этой ссылке.

Первые три варианта — площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (другую московскую площадь или улицу назовут в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича.

Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб 5 марта в Волновахе. С его отцом встречался Владимир Путин.

Последний вариант — «Это должны решать специалисты».