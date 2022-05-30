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Москвичам предложили выбрать название площади возле посольства США. Три варианта связаны с ДНР и ЛНР

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

На сайте проекта «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия безымянной территории возле посольства США в Москве. Проголосовать москвичи могут по этой ссылке.

Первые три варианта — площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (другую московскую площадь или улицу назовут в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича.

Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб 5 марта в Волновахе. С его отцом встречался Владимир Путин.

Последний вариант — «Это должны решать специалисты».

© ag.mos.ru

На странице с голосованием есть карта, на которой выделена территория, которая в скором времени должна получить название. Это пересечение Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Вид этого места с улицы на картах Google

«В результате на карте города будет увековечена память защитников Донбасса от неонацистов», — говорится в описании к голосованию. По словам организаторов, спросить жителей Москвы решили после инициативы депутатов Мосгордумы и обращений горожан со своими вариантами наименований.

18 мая депутаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Моей Москвы» предложили назвать безымянную территорию рядом с американским посольством площадью Защитников Донбасса.

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