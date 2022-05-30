Москвичам предложили выбрать название площади возле посольства США. Три варианта связаны с ДНР и ЛНР

На сайте проекта «Активный гражданин» запустилось голосование по выбору названия безымянной территории возле посольства США в Москве. Проголосовать москвичи могут по этой ссылке.
Первые три варианта — площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики (другую московскую площадь или улицу назовут в честь Луганской Народной Республики), площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича.
Владимир Жога — командир отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб 5 марта в Волновахе. С его отцом встречался Владимир Путин.
Последний вариант — «Это должны решать специалисты».
На странице с голосованием есть карта, на которой выделена территория, которая в скором времени должна получить название. Это пересечение Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.
«В результате на карте города будет увековечена память защитников Донбасса от неонацистов», — говорится в описании к голосованию. По словам организаторов, спросить жителей Москвы решили после инициативы депутатов Мосгордумы и обращений горожан со своими вариантами наименований.
18 мая депутаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Моей Москвы» предложили назвать безымянную территорию рядом с американским посольством площадью Защитников Донбасса.