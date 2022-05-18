В Мосгордуме предложили назвать место возле посольства США площадью Защитников Донбасса

В Мосгордуме предложили назвать территорию возле посольства США в столице площадью Защитников Донбасса. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Моей Москвы».

Название «площадь Защитников Донбасса» предлагают дать безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Также может смениться адрес посольства США, находящегося рядом, с Большого Девятинского переулка, 8, на площадь Защитников Донбасса.

«Заодно американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир», — заявили авторы инициативы.

Зампредседателя Мосгордумы и руководитель фракции «Единой России» Степан Орлов сказал, что об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса» депутатов просили «неоднократно».

Предложение передали в правительство Москвы, сказал глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

В 2018 году в Вашингтоне, рядом с посольством России в США, открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). В 2020 году площадь возле российского посольства переименовали в честь политика в Праге.