Минсельхоз не станет вносить Coca-Cola в список для параллельного импорта

Минсельхоз не станет рассматривать возможность внесения напитков под брендом Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что мощности по производству напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме.

16 июня Coca-Cola объявила, что прекратит производство и продажи на российском рынке. Последнее произойдет, когда запасы продукции в стране будут исчерпаны.

В России у Coca-Cola действуют десять заводов — в Москве, Подмосковье, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Компания выпускает в стране напитки под брендами Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другую продукцию.

18 июня уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил, что товары Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию по механизму параллельного импорта.