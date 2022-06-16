Coca-Cola полностью уйдет с российского рынка и прекратит поставки в страну

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж на российском рынке, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Она владеет Coca-Cola, Fanta, Sprite и другими напитками в России.

Coca-Cola HBC прекратит свою деятельность в стране, когда запасы будут исчерпаны. Компания еще ранее объявляла о прекращении деятельности в России, но речь шла только о прекращении инвестиций в рекламу и новых проектов в стране.

Coca-Cola HBC также выпускает в России Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другую продукцию. На территории страны работают десять заводов — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.