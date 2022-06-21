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Вышел трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:02

В сети опубликовали трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел». Два последних эпизода появятся на Netflix 1 июля.

В новых сериях центральным событием станет схватка главных героев с ужасным Векной — монстром, основанным на одноименном чудовище из настольной Dungeons & Dragons.

Действие четвертого сезона шоу разворачивается через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые оказываются порознь. Так, Лукас обретает популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступают в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хоукинса, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.

Хоть сезон вышел еще не полностью, он уже успел побить рекорд Netflix по времени просмотров в первую неделю среди англоязычных шоу. За семь дней с 23 по 30 мая «Очень странные дела» набрали в общей сложности 287 млн часов просмотров. Остальные три сезона шоу тоже поднялись в топ-5 рейтинга Netflix.

Сериал уже был продлен на пятый сезон. В разработке также находится спин-офф шоу, детали которого неизвестны.

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