Netflix показал кадры из последних эпизодов четвертого сезона «Очень странных дел»

Стриминговая платформа Netflix поделилась кадрами из финала четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Их опубликовало издание Screen Rant.

На них изображены Одиннадцатая, Хоппер, Джойс, Майк, его брат Джонатан, доктор Бреннер и другие ключевые герои картины. В заключении сериала им предстоит столкнуться с силой, которая уже несколько лет не оставляет Хоукинс в покое.

На снимках — последние два эпизода сезона, которые выйдут 1 июля. Стриминг выпускает продолжение шоу частями.