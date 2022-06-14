Netflix показал кадры из последних эпизодов четвертого сезона «Очень странных дел»

Стриминговая платформа Netflix поделилась кадрами из финала четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Их опубликовало издание Screen Rant.
На них изображены Одиннадцатая, Хоппер, Джойс, Майк, его брат Джонатан, доктор Бреннер и другие ключевые герои картины. В заключении сериала им предстоит столкнуться с силой, которая уже несколько лет не оставляет Хоукинс в покое.
На снимках — последние два эпизода сезона, которые выйдут 1 июля. Стриминг выпускает продолжение шоу частями.
Действие четвертого сезона шоу разворачивается через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые оказываются порознь. Так, Лукас обретает популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступают в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хоукинса, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.
Несмотря на то, что сезон вышел еще не полностью, он уже успел побить рекорд Netflix по времени просмотров в первую неделю среди англоязычных шоу. за семь дней с 23 по 30 мая «Очень странные дела» набрали в общей сложности 287 млн часов просмотров. Кроме того, в эти даты все четыре сезона вернулись на первые пять строчек рейтинга стриминга.