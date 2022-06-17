Украина не сможет принять «Евровидение» в следующем году из соображений безопасности

Украина не сможет провести в следующем году «Евровидение». Об этом говорится в твиттере песенного конкурса.

Организаторы отметили, что «Евровидение» — один из самых сложных телевизионных продуктов с тысячами задействованных работников. На его подготовку уходит около 12 месяцев.

Один из принципов конкурса — безопасность для его участников, организаторов и публики. В связи с российской «военной операцией» на Украине организаторы «с великим сожалением» заключили, что требования по безопасности не могут быть выполнены.

Европейский вещательный союз поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за ее помощь в анализе всех возможных сценариев судьбы конкурса следующего года. Организаторы начали переговоры с Би-би-си о возможном проведении «Евровидения» в следующем году в Великобритании.

На «Евровидении» в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По результатам голосования жюри и телезрителей коллектив получил 631 балл.