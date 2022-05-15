Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»

Победителем «Евровидения-2022» стала Украина. Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania», выступление музыкантов и другие ролики с 66-го конкурса можно найти здесь .

По результатам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra получили 631 балл. После голосования жюри украинцы шли только на четвертом месте, однако в зрительском голосовании они получили 439 баллов из 480 возможных и вырвались вперед.

Второе место занял Сэм Райдер из Великобритании с песней «Space man» (по итогам голосования жюри он шел на первом месте). Тройку замыкает исполнительница из Испании — Шанель Терерро с песней «SloMo».

Финал «Евровидения» прошел 14 мая в Турине — Италия получила право на проведение конкурса после победы в прошлом году группы Maneskin с песней Zitti e buoni.

Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении» из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине». Россиянам также запретили голосовать за участников.