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МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининградскую область

Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

МИД России потребовал от Литвы немедленно снять запрет на транзит железнодорожного грузового транспорта в Калининградскую область через территорию республики. Об этом говорится на сайте ведомства.

Действия литовской стороны Россия расценила как провокационные, открыто враждебные и нарушающие международно-правовые обязательства. В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — сообщили в МИД.

18 июня литовский железнодорожный оператор ввел запрет на транзит через республику подсанкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область и из нее. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что эта мера предусмотрена пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу 17 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет коснется 20–40% товаров, которые перевозились между регионом и остальной частью России. «Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других вещей, важных для строительства и производства», — пояснил он.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал запрет «попыткой установления фактической блокады» Калининградской области. По его словам, это может стать «основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России».

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