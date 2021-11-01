Правительство утвердило стратегию России по климату до 2050 года. Она связана с экономическим ростом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал стратегию развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, являющихся основным драйвером глобального потепления. Достижение поставленных целей намечено на 2050 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

В стратегию заложены два сценария — инерционный и интенсивный. Последний принят в качестве целевого.

Ключевая задача целевого сценария — обеспечить рост российской экономики в условиях, когда мир переходит на зеленую энергию. В том числе нарастить экспорт, не связанный с полезными ископаемыми, внедрять низкоуглеродные технологии, стимулировать вторичное потребление энергоресурсов, развивать финансирование экопроектов, принимать меры по сохранению природных экосистем, которые участвуют в поглощении газов.

К 2050 году выбросы планируется снизить на 60%. Выполнение этих целей поможет перейти на следующий этап — достижение углеродной нейтральности к 2060 году. В этом случае 100% выбросов поглощаются, используются или утилизируются. В результате темпы роста экономики планируется сохранить на уровне до 3% в год.

Второй вариант, инерционный, предполагает достижение гораздо более низких показателей и исключает достижение углеродной нейтральности к обозначенному сроку.

Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года. С 2023-го планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий.

Это третья версия стратегии по декарбонизации, разработанная в России на уровне государства. Она, как отмечал «Коммерсант», самая амбициозная из всех представленных ранее. Эксперты, опрошенные изданием, отнеслись к ней позитивно. Некоторые, однако, назвали ряд показателей труднодостижимыми.