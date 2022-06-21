Российские авиакомпании летают в 11 стран, а в Россию продолжают выполнять рейсы 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран. Об этом рассказал министр транспорта Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде, передает ТАСС.

Он отметил, что перед вылетом российские перевозчики получают подтверждение, что в другой стране самолеты не будут арестованы. Почти все самолеты, которые были в иностранном лизинге у российских компаний, перевели в отечественный реестр и застраховали в местных компаниях: в авиапарках сейчас 1272 самолета, в том числе 1148 пассажирских, подсчитал Савельев.

В 2019 году, до пандемии, российские авиакомпании выполняли полеты минимум в 68 стран, рассказали РБК в АО «ТКП». В этом году российскими авиакомпаниями планируется перевезти 90 млн пассажиров внутри страны и около 20 млн — за рубеж. При этом временный запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России все еще сохраняется.

8 июня «Ведомости» писали, что «Аэрофлот» намерен заказать 300 самолетов российского производства. Накануне Савельев заявил, что «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214, разработанный в 90-е, в качестве базовой модели самолета, на которую планируется переходить.