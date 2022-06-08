«Ведомости»: «Аэрофлот» закажет 300 самолетов российского производства

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с планами перевозчика.

По их словам, речь идет о трех моделях воздушных судов. Большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения SSJ100 (Superjet 100) и МС-21, меньшая — на Ту-214.

Соответствующий договор стороны рассчитывают заключить в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он пройдет с 15 по 18 июня.

«300 самолетов — серьезная сделка даже по глобальным мировым меркам. С одной стороны, отечественная авиатехника станет безальтернативной. С другой — каждая авиакомпания при восстановлении перевозок столкнется с дефицитом провозных емкостей. И тот, кто первый сформирует масштабный портфель заказов и обновит парк самолетов, получит возможность радикально нарастить рыночную долю», — сказал директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, рассуждая о причинах такого крупного заказа «Аэрофлота».

Как отмечает издание, «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант отечественной авиатехники. Первые SSJ100 компания получила еще в 2011 года, постепенно увеличив их число до 50. В 2018 году было заказано еще 150 таких самолетов, из них поставлено 76.

Большинство SSJ100 «Аэрофлота» переданы во входящую в его структуры авиакомпанию «Россия». В 2018 году «Аэрофлот» подписал с ней контракт на поставку 50 среднемагистральных МС-21 в 2020–2026 годах.