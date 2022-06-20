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«Аэрофлот» рассматривает в качестве базовой модели самолета Ту-214, разработанный в 90-е

Семён Гудошников
Сегодня в 22:00

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолета, на которую планируется переходить. Об этом в интервью на «России 1» заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности „Аэрофлот“, как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — цитирует его слова РБК.

В апреле в «Ростехе» сказали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что «Аэрофлот» собирается в скором времени подписать контракт на покупку 300 самолетов МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100.

Ту-214 — модификация среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера Ту-204, который разработали в конструкторском бюро Туполев в конце 1980-х — начале 1990-х для замены Ту-154. Сам же Ту-214 начали производить в Казани в 1996 году. Самолет оснащен отечественным двигателем ПС-90, вмещает до 210 человек и рассчитан на дальность полета 4,2-6 тыс. километров.

После начала российской «военной спецоперации» на Украине западные страны запретили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей. ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Ряд стран, включая США, Канаду и государства Евросоюза, закрыл небо для российских самолетов.

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