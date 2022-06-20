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На Wildberries появились товары брендов Bershka и Oysho

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:22

Онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары брендов Bershka и Oysho, которые входят в группу компаний Inditex. На это обратил внимание телеграм-канал Daily Storm.

Стоимость джинсов Bershka варьируется от 3000 до 5000 рублей, а футболок — от 1000 до 3000. Спортивные брюки Oysho обойдутся примерно в 5000 рублей, а комплект из трусов и носков — в 2000.

Ранее на Wildberries появились товары Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, которые также входят в Inditex. Тогда в компании рассказали, откуда берут вещи ушедших из России брендов.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов», — подчеркнул руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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