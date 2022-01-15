Группа Brockhampton объявила о «бессрочном перерыве» после выступления на Coachella

«От всей души говорим спасибо за то, что остаетесь с нами в этом путешествии. Мы бы не были здесь без наших поклонников. Мы надеемся, что смогли вдохновить вас так же, как и мы были вдохновлены все последние восемь лет. Мы связаны и благодарны вам за всю жизнь», — написали Brockhampton.

Согласно тексту письма, у музыкантов состоится еще два выступления — февральское в концертном зале O2 Academy Brixton в Лондоне и на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии. Все остальные запланированные концерты и туры были отменены.

Американский бойз-бэнд Brockhampton объявил о приостановлении деятельности на неопределенный срок. Об этом хип-хоп-группа написала в своем твиттере.

Как отмечает Billboard, ранее основатель группы Кевин Абстракт уже намекал на от, что Brockhampton могут распасться. В марте 2021 года в своем твиттере он написал, что коллектив больше не будет выпускать музыку.

«Два альбома Brockhampton в 2021 году станут нашими последними», — заявил Абстракт.

Один из альбомов — «Roadrunner: New Light, New Machine» — вышел в апреле. Вторую пластинку группа так и не выпустила.

В мае Абстракт анонсировал выход нового сольного альбома. Точной даты релиза и других деталей альбома Кевин не дал. Это будет уже четвертый полноформатник в дискографии артиста. Кроме того, у него вышло уже пять мини-альбомов.

Brockhampton была основана в 2010 году в Сан-Маркосе, штат Техас, и тогда она называлась AliveSinceForever. Спустя три года музыканты выпустили дебютный мини-альбом «The ASF EP». В 2014 году произошел ребрендинг, и название изменилось на нынешнее.