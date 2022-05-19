Tame Impala и Дайана Росс выпустили совместный трек «Turn Up the Sunshine»

Помимо Tame Impala и Дайаны Росс там окажутся треки, например, St. Vincent и Thundercat. Это будут каверы на композиции 70-х — сами миньоны перепоют композицию «Cecilia» Саймона и Гарфанкела.

Композиция войдет в саундтрек к мультипликационному фильму «Миньоны: Грювитация» — продюсером пластинки выступил Джек Антонофф, ранее работавший с Florence and The Machine, Тейлор Свифт, Лорд и Ланой Дель Рей.

Австралийская инди-группа Tame Impala опубликовала совместный трек с американской поп-певицей Дайаной Росс «Turn Up the Sunshine». Послушать его можно здесь .

Последняя к текущему моменту, двадцать четвертая пластинка Дайаны Росс «Thank You», увидела свет в 2021 году. На ней есть трек «I Still Believe», спродюсированный Антоноффом.

Tame Impala опубликовали свой последний альбом «The Slow Rush» в 2020-м. 18 февраля 2022 года группа выпустила диск би-сайдов и ремиксов к нему.

«„The Slow Rush“ — самосозерцательный и расфокусированный одновременно — стал прекрасной иллюстрацией того, что нужно поколению, которое с песнями Tame Impala выросло. Спокойствие ему нужно», — писала об альбоме «Афиша Daily», включив его в перечень 30 лучших зарубежных пластинок 2020 года.