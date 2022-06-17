В App Store появилась стоимость платной подписки в Telegram

Цена появилась в описании приложения — там, где описаны его технические характеристики, во вкладке «встроенные покупки. В самом приложении новых функций пока нет.

Мессенджер Telegram опубликовал в онлайн-магазине приложений App Store стоимость премиум-подписки — она составит 449 рублей в месяц. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».

10 июня основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-версии мессенджера. По его словам, владельцы премиум-подписки получат «дополнительные функции, скорость и ресурсы».

При этом все уже существующие функции останутся бесплатными — речь идет о повышении различных ограничений. Пользователи обычной версии также получат некоторые преимущества. Например, они смогут просматривать очень тяжелые документы, мультимедиа и стикеры, отправленные подписчиками Telegram Premium.

Ранее о возможном появлении платной подписки сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные бета-версии приложения для Android. Газета писала, что среди нововведений будут доступны расшифровка аудиосообщений, отсутствие рекламы, а также возможность загружать и пересылать файлы размером не до 2 гигабайт, а до 4.

Также в заметке «Коммерсанта» говорилось, что увеличен будет и ряд других лимитов, включая количество аккаунтов с разными номерами телефона в приложении (4 вместо 3), количество папок (20 вместо 10) и чатов в них (200 вместо 100).