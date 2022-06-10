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Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-версии Telegram

Виктория Шанина
Сегодня в 21:12

Уже в июня в мессенджере Telegram появится платный доступ с дополнительными возможностями. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, владельцы премиум-подписки получат «дополнительные функции, скорость и ресурсы». При этом все уже существующие функции останутся бесплатными — речь идет о повышении различных ограничений.

Пользователи бесплатной версии также получат некоторые преимущества. Например, они смогут просматривать очень тяжелые документы, мультимедиа и стикеры, отправленные подписчиками Telegram Premium.

Дуров добавил, что, несмотря на успех экспериментов с рекламой в общедоступных каналах, мессенджер должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями.

«Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», — пишет бизнесмен.

Пропадет ли реклама у премиум-подписчиков, он не уточнил.

Ранее о возможном появлении платной подписки сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные бета-версии приложения для Android. Газета писала, что среди нововведений будут доступны расшифровка аудиосообщений, отсутствие рекламы, а также возможность загружать и пересылать файлы размером не до 2 гигабайт, а до 4.

Также в заметке «Коммерсанта» говорилось, что увеличен будет и ряд других лимитов, включая количество аккаунтов с разными номерами телефона в приложении (4 вместо 3), количество папок (20 вместо 10) и чатов в них (200 вместо 100).

Среди прочих функций — недоступные без подписки реакции на сообщения, стикеры с полноэкранными эффектами и анимированные аватары.

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